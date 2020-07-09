غوغل تغلق مشروع حوسبة سحابية

المصدر: رويترز

قالت غوغل أمس الأربعاء إنها أغلقت مشروعها للحوسبة السحابية، "أيزوليتد ريجون"، وإنها لم تعرض تقديم خدمات المنصة في الصين، وذلك بعد أن أوردت بلومبرغ نيوز أن الشركة ألغت المشروع هناك.

وقالت بلومبرغ إن غوغل تخلت في مايو عن المشروع في الصين وغيرها من الدول "ذات الحساسية السياسية"، لأسباب منها تصاعد التوترات الجيوسياسية والجائحة. لكن عملاق محركات البحث قال إن إغلاق المشروع لم يكن لتلك الأسباب.

كان مشروع "أيزوليتد ريجون" يستهدف تقديم خدمات الحوسبة السحابية للعملاء والهيئات التنظيمية في أنحاء العالم.