الهند تحظر 59 تطبيقاً صينياً للهواتف المحمولة بينها تيك توك

المصدر: د ب أ

قررت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية حظر استخدام وتداول 59 تطبيقا للهواتف المحمولة الذكية باعتبارها "تمثل تهديدا لسيادة وتكامل" الأمن الهندي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان مكتب الاستعلام الصحفي الهندي الرسمي القول إن القرار يستهدف ضمان أمن وسيادة الفضاء السيبراني للهند.

من ناحيته ذكر موقع "تايمز ناو" الإخباري أن جميع التطبيقات التي قررت الهند حظرها هي تطبيقات صينية ومنها تيك توك وشير إت ويو.سي براوزر وبيادو ماب.

يذكر أن الهند اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة إجراءات تستهدف فرض إجراءات عقابية على قطاعات صينية مختلفة في ظل التوتر الحدودي بين البلدين.

وكانت وزارة الطاقة المتجددة الهندية قد اقترحت في الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية على بعض معدات الطاقة الشمسية المستوردة اعتبارا من أول أغسطس المقبل كجزء من خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المعدات.

ونقل بيان المكتب عن راج كوما سينج وزير الطاقة الهندي القول إن الوزارة تقترح فرض رسوم على الخلايا الشمسية والوحدات والعاكسات المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التحرك الهندي يأتي على خلفية الاشتباكات الحدودية المسلحة مع الصين التي تستحوذ على نحو 80 في المئة من واردات الهند من معدات الطاقة الشمسية.