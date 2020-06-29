يوتيوب تختبر ميزة مقاطع الفيديو القصيرة لمنافسة "تيك توك"

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

تجرّي منصة بث الفيديو يوتيوب التابعة لغوغل تجارب لإنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية تتكون من مقاطع متعددة، بحسب موقع (01net.com).

بعد انستغرام، التي أطلقت للتو Reels، شرعت يوتيوب في التحضير للمنافسة في سباق مقاطع الفيديو القصيرة مع تيك توك، حيث أضافت منصة الفيديوهات المتدفقة من غوغل للتو مشروعًا جديدًا إلى برنامج تجاربها واختباراتها (YouTube Experiments)، الذي يتيح لها معاينة الميزات الجديدة.

وتتعلق أحدث تجربة بتنسيق جديد من مقاطع الفيديو القصيرة، بمدة أقصاها 15 ثانية، وتتألف من مقاطع عدة مركبة. وإذا بدت الوظيفة قريبة جدًا من "قصص" يوتيوب، فإنها تختلف عنها بإمكانية نشر المحتوى الذي يتم إنشاؤه مباشرة في قناة يوتيوب بدلاً من التدفق عبر (stories).

وسيرى المستخدمون المحظوظون، الذين تم اختيارهم ليكونوا ضمن المختبرين، خيارًا جديدًا يتيح لهم "إنشاء مقطع فيديو" في دفق تحميل الفيديو، حيث سيتم الضغط فقط زر البدء ثم زر الحفظ لتسجيل المقطع الأول، وتكرير العملية نفسها مع الفيديوهات الأخرى حتى انتهاء الفيديوهات أو وصول الفيديو المركب إلى 15 ثانية.

وبالنسبة إلى مقاطع الفيديو الطويلة، سيظل لدى المستخدم خيار إرسالها إلى يوتيوب من ألبوم الكاميرا.

تطلق غوغل حاليًا هذه التجربة فقط على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي (Android و iOS) بين مجموعة صغيرة من المستخدمين.