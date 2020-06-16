نبأ مفرح من هواوي يتعلق بتخفيف الحظر

المصدر: رويترز

أوردت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتخفيف الحظر على شركة هواوي الصينية، وهذا سيسمح للشركة بالعمل مع الشركات الأمريكية على معايير شبكات الجيل الخامس 5G دون أن يؤثر ذلك على القرارات السابقة التي تحمي الأمن القومي الأمريكي.

وأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس الإجراء في بيان لرويترز. وقال: "لن تتخلى الولايات المتحدة عن ريادة الابتكار العالمي". "ونحن ملتزمون بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية من خلال تشجيع الصناعة الأمريكية على الانخراط بشكل كامل والدفاع عن التقنيات الأمريكية لتصبح معايير دولية."

وأشار روس إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في وضع المعايير "تؤثر على مستقبل شبكات الجيل الخامس والمركبات المستقلة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ومن المتوقع أن تعمل شبكات الجيل الخامس أو الجيل الخامس اللاسلكية على تشغيل كل شيء بدءًا من عمليات إرسال الفيديو عالي السرعة إلى السيارات ذاتية القيادة.