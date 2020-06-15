حيلة بسيطة تمكنك من مشاهدة فيديوهات يوتيوب بدون إعلانات

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

نشر مستخدمو الإنترنت على منتدى Reddit أسلوبًا بسيطا لتفادي الإعلانات على مقاطع فيديو يوتيوب في نصيحة قد لا تدوم فوائدها طويلا!

وسيتعرض منشئو المحتوى على منصة الفيديوهات العالمية، والذين يعتمدون في استمرارهم على ما يتحصلون عليه من الإعلانات المدفوعة، لضربة قاصمة، بعد اكتشاف تقنية جديدة لإزالة الإعلانات من على منصة البث.

فقد أوضح مستخدمو الإنترنت بالفعل على منتدى Reddit أنه بالإمكان، وبمساعدة تلاعب صغير على متصفح سطح المكتب، مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب من دون قطع الإعلانات، وذلك بإضافة نقطة واحدة فقط بعد com لتصبح (.com.)

فرابط الفيديو الأصلي يكون على هذه الشكل: .URL youtube.com/votrevideo

ليصبح: .youtube.com./votrevideo

وإذا كان هذا الاختراق ممكنا، فلأن يوتيوب نسيت على ما يبدو تطبيع اسم المضيف.

وبهذه الحيلة أو الإضافة البسيطة يظل المحتوى الذي تم تحميله على الصفحة متاحًا، ولكن عنوان URL المعدل يمنع العناصر الأخرى للصفحة (ملفات تعريف الارتباط، والإعلانات، وما إلى ذلك) من إنشاء توافق مع عنوان URL الأصلي للفيديو.

وبعد أن أصبح هذا التلاعب معروفًا للجميع الآن، هناك احتمال كبير أن تقوم يوتيوب بتصويب الموقف بسرعة، لحماية منشئي المحتوى من الأضرار الكبيرة التي ستلحق بهم، بحسب موقع (01net) الفرنسي المتخصص بأخبار التكنولوجيا والتقنية.