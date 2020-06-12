الكشف عن جهاز سوني بلاستيشن 5

المصدر: متابعة - خالد المهيري

بعد طول انتظار كشفت شركة سوني عن جهاز بلاستيشن 5، وذلك استعدادا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.

وتم نشر الفيديو على قناة اليوتيوب الرسمية للشركة.

وقدمت الشركة اليابانية مراجعة لتصميم ومواصفات المنصة التي تأتي باللونين الأبيض والأسود، وذلك للمنصة ذاتها ووحدة التحكم وسماعات الأذن، وجهاز التحكم، والكاميرا.

وبذلك تشتعل المنافسة بين شركة سوني ومايكروسوفت التي سوف تصدر هذا العام جهاز Xbox Series X خلال فترة الأعياد في محاولة لكسر هيمنة شركة نينتندو التي هيمنت على الأسواق مؤخرا خلال فترة الاغلاق بسبب فيروس كورونا والذي ادى الى ارتفاع مبيعات جهازSwitch .

وتباينت الآراء بين الجماهير في وسائل التواصل الاجتماعي بين من اعتبر الجهاز قادر على المنافسة بقوة في سوق الالعاب خاصة اصدارات الالعاب الحصرية التي تتمتع بها الشركة، ومن رأى بأن الشركة لم تقدم شيئا جديدا يذكر في ظل قوة الجهاز التي سوف تقوم شركة مايكروسوفت بإصداره في الأشهر المقبلة.