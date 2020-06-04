"سناب شات" يوقف الترويج لمنشورات ترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر تطبيق "سناب شات" الخاص بتبادل ونشر مقاطع الفيديو، إيقاف الترويج لمنشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحجة أنه ما يقوم به يحض على العنف العنصري.

وقالت وكالة الصافة الفرنسية إن "سناب شات" لن يقوم بعد الآن بالترويج لمحتوى الرئيس ترامب في زاوية Discover، مشيراً إلى أن العنف والظلم العنصريين ليس لهما مكان في المجتمع الأمريكي، وقال إنه يدعم كل من يسعى إلى السلام والمحبة والمساواة والعدل في أمريكا.

تأتي هذه الخطوة من جانب "سناب شات" في خضم احتجاجات شعبية عارمة تشهدها الولايات المتحدة؛ بسبب العنصرية والعنف اللذين تمارسهما الشرطة الأمريكية ضد المواطنين الأمريكيين السود، وهي الاحتجاجات التي فجرها مقتل جورج فلويد على يد شرطي قام بخنق فلويد عندما كان يقوم باعتقاله.

وقال إيفان شبيغل الرئيس التنفيذي لشركة "سناب شات" في مذكرة أصدرها، إنه لا يمكن الترويج بكل بساطة للحسابات، التي يقوم أصحابها بالتحريض على العنف العنصري، سواء فعلوا ذلك عبر "سناب شات"، أو بأية وسيلة أخرى.