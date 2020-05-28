أول رد لـ "زوكربيرغ" حول قرار ترامب فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، في أول رد على إعلان البيت الأبيض أنه سيصدر قرارا حول عمل مواقع التواصل الاجتماعي، إن رقابة الحكومة على المواقع ليست رد الفعل الصحيح.

وجاء تعليق زوكربيرغ، بحسب "روسيا اليوم"، ردا على سؤال وجهته له وكالة "فوكس نيوز" الأمريكية، حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب، بفرض رقابة حكومية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق على لسان المتحدثة باسمه كايلي ماكناني، أن "ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن شركات مواقع التواصل الاجتماعي".

وشهد اليومان السابقان جدلا واسعا بين رئيس الولايات المتحدة ومنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث شككت الأخيرة في مصداقية تغريدتين نشرهما ترامب بشأن التصويت عبر البريد الإلكتروني.

ورد ترامب بسلسلة من التغريدات هدد فيها بـ "تنظيم مواقع التواصل أو إغلاقها".