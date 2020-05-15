فيسبوك تشتري موقع جيفي لدمجه مع إنستغرام

المصدر: رويترز

قالت فيسبوك في تدوينة اليوم الجمعة إنها تستحوذ على موقع جيفي الشهير لصناعة ومشاركة الصور المتحركة المعروفة باسم جي.آي.إف.

وتكلفة الصفقة، التي لم يجر الكشف عنها، قدرها موقع أكسيوس الإخباري بنحو 400 مليون دولار. ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلبين للتعقيب.

يأتي الإعلان في الوقت الذي تخضع فيه أضخم شبكة التواصل الاجتماعي لتدقيق من مشرعين على خلفية مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وستكون جيفي جزءا من موقع مشاركة الصور إنستغرام الذي تملكه فيسبوك.

وسيجري دمج مكتبتها من ملفات الجي.آي.إف، والتي يمكن دمجها مع تطبيقات أخرى، بشكل أكبر في إنستغرام والتطبيقات الأخرى المملوكة لفيسبوك.

وقالت فيسبوك في تدوينتها إن خمسين بالمئة من الزيارات لموقع جيفي تأتي من تطبيقات فيسبوك، ونصف هذه النسبة من إنستغرام.