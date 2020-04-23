واتساب يضيف ميزة جديدة فرضها الحجر المنزلي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن تطبيق "واتساب" عن زيادة الحد الأقصى المسموح به للمكالمات الجماعية، لتشمل إشراك ثمانية أشخاص في آن واحد، في ظل الحجر المنزلي الذي يطال نصف سكان العالم تقريبا.

ويستطيع مستخدمو التطبيق من الآن فصاعدا إجراء مكالمات جماعية لثمانية أشخاص، سواء كانت مكالمات مرئية أو صوتية، بعد أن كان مقتصرا على أربعة فقط.

التحديث القادم سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منافسا قويا لتطبيقات "زووم" و"فايس تايم" و"هاوس بارتي"، بحسب موقع (WABetaInfo).

وارتفع عدد مكالمات الفيديو، التي تم إجراؤها باستخدام برنامج مايكروسوفت "تيمز" بنسبة ألف في المئة، في مارس، مع عمل الموظفين عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.