بيل غيتس يتقاعد لأجل الأعمال الخيرية

المصدر: د ب أ

قال رجل التكنولوجيا العالمي بيل غيتس إنه سيتقاعد من مجلس إدارة شركة مايكروسوفت كورب الأمريكية، وهي الشركة التي أسسها العام 1975 ونمت لتصبح أكبر منتج للبرمجيات، وذلك من أجل تكريس المزيد من وقته إلى الأعمال الخيرية.

وذكرت أمس الجمعة وكالة أنباء بلومبرغ، أن جيتس كتب على مدونة أمس الجمعة، قائلا إن "مايكروسوفت ستكون دائما جزءا مهما من عمل حياتي وسوف أستمر في الانخراط مع ساتيا (ناديلا، المدير التنفيذي الحالي لمايكروسوفت) والقيادة الفنية للمساعدة في تشكيل الرؤية وتنفيذ أهداف الشركة الطموحة".

وأضاف: "أشعر بالمزيد من التفاؤل عن ذي قبل بشأن التقدم الذي تحرزه الشركة، وكيف أنها لا يزال بإمكانها إفادة العالم".