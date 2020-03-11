مغنية إيطالية تحيي حفلاً عبر انستغرام لمواجهة عزلة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت المغنية الإيطالية الشهيرة جانا نانيني أمس الثلاثاء إقامة حفلة موسيقية افتراضية من منزلها لمكافحة "العزلة" الناجمة عن تدابير السلامة التي قررتها السلطات للقضاء على انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت المغنية عبر "إنستغرام": "الأمر الرهيب مع هذا الفيروس هو شعور العزلة، يجب على كل واحد منا أن يضع في تصرف المجتمع شيئا يتميز به. أنا في ميلانو وأريد أن أبث عبر الانترنت أغاني روك لكي نشعر جميعا بأننا أقرب من بعضنا البعض وبأمان"، وفق ما نقلت "يورونيوز".

نانيني البالغة من العمر 65 عاما، مشهورة جداً في إيطاليا، وقد أصدرت خلال مسيرتها الفنية الممتدة على أكثر من أربعين عاما حوالى ثلاثين ألبوما.

وتابعت المغنية تقول: "سنعتمد الإجراءات المستخدمة في المدارس لتوفير الدروس عبر الانترنت، وسنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز معا هذه المرحلة العصيبة".

وختمت رسالتها "أنتظركم الخميس عند الساعة الرابعة من بعد الظهر".

ومنعت الحكومة الإيطالية التجمعات والحفلات الموسيقية، وأغلقت دور السينما وحظرت المآتم حتى الثالث من أبريل، في محاولة للجم انتشار الفيروس، الذي أصاب تسعة آلاف شخص وتسبب بوفاة 463 وفق آخر حصيلة رسمية.