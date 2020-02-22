قريباً تغريدات برتقالية على تويتر.. لماذا؟

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

سيصبح قريباً من السهل تحديد التغريدات على تويتر، التي تنقل معلومات خاطئة، حيث تقوم المنصة الاجتماعية حاليا باختبار نظام جديد لتحديد المنشورات المشكوك فيها على الفور، والتي تنشرها الشخصيات العامة على الشبكة الاجتماعية، بحسب موقع (01net).

وقد قامت تويتر بتأكيد العرض التوضيحي لهذا النظام الجديد، والذي تسرب على موقع إلكتروني متاح للجمهور، موضحة أنه أحد الخيارات الممكنة من بين أمور أخرى تعمل المنصة على تجريبها لمحاربة انتشار الأخبار المزيفة.

صحفيون ومختصون لفرز الأخبار المغلوطة

باستخدام هذا الخيار الجديد، سيتم التحقق من صحة المعلومات الخاطئة، التي يتم نشرها، وتصحيحها مباشرةً بواسطة تغريدات الصحفيين من خلال حساب تويتر معتمد، ولكن أيضًا من قبل مستخدمين آخرين، ستتم دعوتهم للمشاركة في التحقق من نموذج تشاركي مماثل لنموذج ويكيبيديا.

وصرح متحدث باسم تويتر، أن الشبكة تستكشف "عدة خيارات أخرى لمكافحة المعلومات الخاطئة"، قائلاً إن "المعلومات الخاطئة هي مشكلة خطرة" وإنها "تويتر" ستحاول حلها عن طريق اختبار العديد من الاحتمالات".

في العرض التوضيحي، الذي تم كشف النقاب عنه، ستوضع التغريدات التي يتم اعتبارها مضللة في صندوق برتقالي بحجم الرسالة نفسها، مع الإشارة إلى أن الرسالة المنشورة مضللة وأنه تم تمييزها على هذا النحو من قبل المستخدمين المخولين بالتحقق من الرسائل المنشورة على الشبكة.

وحتى الآن لم تذكر يويتر متى سيصبح هذا الخيار الجديد متاحاً على منصتها.