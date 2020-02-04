تويتر يعلن أن جهات تدعمها دولة ربما حصلت على أرقام هواتف مستخدمين

المصدر: رويترز

قال موقع تويتر يوم أنه اكتشفت محاولات يُحتمل أنها من قبل جهات تدعمها دولة للحصول على أرقام هواتف مرتبطة بحسابات مستخدمين بعدما كشف باحث أمني عن ثغرة في خاصية "تحميل جهات الاتصال" بالشركة.

وأوضح في بيان نشره على مدونة الخصوصية إن تويتر رصد "عددا كبيرا من الطلبات" لاستخدام هذه الخاصية من عناوين بروتوكولات إنترنت (آي.بي) في إيران وإسرائيل وماليزيا.

وأشار إلى إن "بعض عناوين بروتوكولات الإنترنت هذه قد تكون لها صلات بجهات ترعاها دولة".

ولم تفصح متحدثة باسم تويتر عن عدد أرقام هواتف المستخدمين التي واجهت هذه المحاولات، وقالت إن تويتر لا يستطيع تحديد جميع الحسابات التي قد تكون تأثرت.

وقالت إن تويتر يشتبه في وجود صلة محتملة بجهات تدعمها دولة لأن المهاجمين في إيران دخلوا موقع تويتر دون قيود على الرغم من حظر الشبكة هناك.

وكانت مطبوعة (تك كرانش) التقنية قد كشفت في 24 ديسمبر كانون الأول عن أن الباحث الأمني إبراهيم باليتش استطاع مضاهاة 17 مليون رقم هاتف بحسابات مستخدمين محددين على تويتر عن طريق استغلال ثغرة في خاصية جهات الاتصال على تطبيق تويتر على نظام أندرويد.

وقالت المتحدثة باسم الشركة إن تشغيل هذه الخاصية جرى بشكل تلقائي لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم باستثناء الاتحاد الأوروبي.