هجوم إلكتروني على مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا

المصدر: د ب أ

أعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أن هجوما إلكترونيا استهدف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مكاتبها بجنيف وفيينا الصيف الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك للصحفيين في نيويورك إن "(المسؤول) عن تنفيذ الهجوم على تكنولوجيا المعلومات (بمكاتب المنظمة) لايزال غامضا وغير واضح، لذلك لا يمكننا تحديد أي مهاجم محتمل بعد".

وأضاف أن الخادم الإلكتروني المستهدف في جنيف لم يكن يحتوي على بيانات حساسة، وأنه تم احتواء الضرر الناتج عن الهجوم.

وقال دوجاريك إن "التهديد بهجمات مستقبلية لا يزال مستمرا"، وإن "الأمانة العامة للأمم المتحدة تكتشف وتستجيب لعدة هجمات على مستويات مختلفة من التعقيد على أساس يومي".