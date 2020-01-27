بريطانيا توافق على دور "مقيد" لهواوي في تطوير شبكات الجيل الخامس

المصدر: د ب أ

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن دور "مقيد" لعملاق الاتصالات الصيني هواوي في تطوير شبكات الجيل الخامس في بريطانيا على الرغم من الضغوط الأمريكية لمنع الشركة الصينية من الحصول على عقود، حسبما قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يقاوم جونسون "ضغطا هائلا" من الولايات المتحدة لمنع هواوي من تطوير شبكات الجيل الخامس في بريطانيا بسبب مخاوف من أن مشاركتها يمكن أن تعرض للخطر تبادل المعلومات الاستخباراتية بين لندن وواشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مشاركة في المناقشات قولها إن جونسون "يدرس فرض حد أقصى لحصة هواوي في السوق" لتجنب الاعتماد الزائد على الشركة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد كتب في تغريدة على موقع تويتر أمس الأحد إن بريطانيا "أمامها قرار مصيري بشأن شبكات الجيل الخامس".