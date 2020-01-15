احذف هذه التطبيقات فوراً من هاتفك

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف خبراء أن تطبيقات ظهرت في متجر "غوغل بلاي" تزعج المستخدمين بإطلاق إعلانات حتى في حال عدم فتحها.

وزعم الباحثون أنهم عثروا على أدلة تبرز استخدام مطوري التطبيقات الكثير من الحيل المختلفة، لتجنب اكتشاف الخلل، وملء المتجر الإلكتروني بأكثر من 10 تطبيقات لاستنزاف البطارية، بحسب روسيا اليوم.

وأبلغ الخبراء الذين يعملون مع مزود مكافحة الفيروسات Bitdefender، عن عدد من التكتيكات التي استخدمها المطورون لخداع المستخدمين وتجنب رصدهم من قبل غوغل.

وتضمنت التكتيكات هذه إيقاف عرض الإعلانات لمدة 4 ساعات، وعرض الإعلانات على فترات عشوائية وتقسيم الرمز إلى ملفات متعددة.

وأعطت التطبيقات أيضا مظهرا شرعيا من خلال احتواء رمز العمل للأمور، التي وعدت بها في وصف "غوغل بلاي".

ووجد الباحثون 17 مثالا على هذه التطبيقات المزعجة المسببة لاستنزاف عمر البطارية، وقالوا إن تحميلها تم نحو 550 ألف مرة.

وبمجرد تحميل التطبيقات هذه على الهاتف، هناك فرصة واحدة من كل 3 فرص لظهور إعلان، في كل مرة يُلغى فيها قفل الجهاز.

وجاء في تقرير Bitdefender: "يرى المستخدمون إعلانات متعددة إما عند الضغط على أزرار مختلفة أو حتى عند عدم فتح التطبيق".

وفي وقت نشر التقرير، قيل إن غوغل بصدد إزالة التطبيقات الـ 17 من متجر "بلاي".

ولا تُصنّف التطبيقات من الناحية الفنية على أنها برامج ضارة، لأن وظائفها المخفية تقتصر على عرض الإعلانات.

ومع ذلك، فإن استنزافها عمر البطارية وإمكانية إضافتها لميزات مخفية أخرى، دفعت Bitdefender للتوصية بحذف التطبيقات على الفور، وهي:

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