تطبيق ToTOk للمكالمات المجانية متاح على هذه الهواتف

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد تطبيق تو توك "ToTOk" أن مستخدمي أجهزة الهاتف المحمول العاملة بنظام أندرويد يستطيعون تحميل التطبيق وتشغيله على أجهزتهم من خلال موقع الشركة الرسمي.

وأوضح، فريق عمل التطبيق في رسالة وجهها إلى مستخدميه، أن مالكي أجهزة سامسونغ وهواوي وشاومي وأوبو يستطيعون الوصول إلى التطبيق من خلال متاجر التطبيقات الخاصة بتلك الهواتف، وفقا للعربية نت.

وجاءت الرسالة، بعد قيام كل من شركة غوغل وآبل بإزالة التطبيق من متجريهما "آب ستور"، و"غوغل ستور".

وقال فريق عمل التطبيق، إنه مجهز بأعلى المعايير الأمنية العالمية، لحماية بيانات المستخدمين بشكل صارم، مؤكدا أنه يوفر إطارا متكاملا للخصوصية، ويتماشى بشكل كامل مع المتطلبات القانونية المحلية والدولية، لحماية المستخدمين في جميع الأوقات.

وأشارت الرسالة إلى إن مشاكل تقنية حاليا تحول دون تواجد التطبيق على متجري غوغل وأبل، موكدة أن فريق عمل التطبيق يحاول حاليا معالجة المشكلة مع الشركتين.

وأكدت الشركة المطورة لتطبيق totok، أنها على ثقة في أن متجري "آب ستور" و"غوغل بلاي" للتطبيقات، سيعيدان تنزيل التطبيق مرة أخرى، حتى يستطيع مئات الآلاف من المستخدمين الجدد تحميل التطبيق.

وأضافت الشركة في رسالة وجهتها من مؤسسي التطبيق إلى المستخدمين أن "ثقتها في إعادة التطبيق ترجع الى سياسات الشفافية والانفتاح والنزاهة التي ينتهجها التطبيق"، مشيرة إلى أن "هذه السياسات نفسها هي الأمور الرئيسة التي جعلت التطبيق محل ثقة عالميا".

وقالت إن المستخدمين يسيطرون سيطرة كاملة على المعلومات والبيانات الخاصة بهم، مضيفة أنها تحترم خصوصية المستخدمين وتركز على ضمان أمنهم، كما أنها طورت تطبيق "توتوك" عبر إعطاء الأولوية لأمن المستخدمين والحفاظ على خصوصيتهم.