في الثامنة من العمر ويحصد 26 مليون دولار من يوتيوب

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

عالم الطفل ريان عبارة عن قناة فيديو باسم ريان غاوم، فيها 32 مليون مشترك، ما سمح للأمريكي البالغ من العمر 8 سنوات بجمع 26 مليون دولار هذا العام.

اسمه ريان غاون، لكن الأطفال الأمريكيين يعرفونه باسم ريان كاجي، أو حتى باسمه الأول، ريان.

هذا اليوتيوبور الأمريكي ذو السنوات الثماني جاء في صدارة قائمة الأشخاص ذوي الدخل المرتفع من منصة يوتيوب بمبلغ 26 مليون دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أول امس الجمعة.

وبحسب سي إن إن، فإن إيرادات ريان هذا العام زادت 4 ملايين دولار عما كانت عليه في اعام 2018، وهو العام الذي وصل فيه إلى القمة على منصة يوتيوب.

تقول الغارديان: بنى ريان كاجي إمبراطوريته على نقد الألعاب من خلال تفريغها على موقع يوتيوب عندما كان عمره ثلاث سنوات. واليوم، فإن هذا الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات لديه وجه (مطبوع) على الألعاب ومعروف في كل مكان.

162 مليون دولار

تضم قناة ريان على يوتيوب (عالم ريان)، حيث ينشر العديد من مقاطع الفيديو الخاصة به، 23 مليون مشترك، كما لديه أيضا مسلسلات خاصة بالأطفال على قناة Nickelodeon.

وقالت الصحيفة البريطانية: "في بعض الفيديوهات يركض وهو ينظف حذاء شقيقته ليكتشف البكتيريا ويزرعها في أنابيب اختبار"، "في حالات أخرى، يسبح في المسبح بمسدس مائي ويشرح كيف تتشكل تسونامي".

ووفقا لـ فوربيس، فقد تحصل الأشخاص العشرة الأوائل الذين تصدروا قائمة الأكثر ربجية من يوتيوب؛ المنصة المملوكة لغوغل، ما مجموعه 162 مليون دولار في الفترة ما بين 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019.

يذكر أن تقديرات فوربيس مبنية على أساس الدخل السابق للضريبة من أشياء مثل المحتوى المدعوم والإعلانات ومبيعات البضائع والتمثيل".

طفلة أخرى، وهي أناستازيا رادنسكايا ذات السنوات الخمس احتلت المرتبة الثالثة في هذه القائمة بعائدات تقدر بـ 18 مليون دولار، وفق موقع (courrierinternational) الفرنسي.