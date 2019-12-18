"يوتيوب" روسي قريباً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة Mail.ru Group الروسية أنها تنوي استحداث بوابة فيديو جديدة ستنافس "يوتيوب".

وقال مدير عام الشركة الروسية، بوريس دوبرودييف، في حديث أدلى به لقناة "إر بي كا" التلفزيونية الروسية إن البوابة الإلكترونية الجديدة ستعرض مقاطع الفيديو انطلاقا من مصالح المستخدم، وذلك بمشاركة كل أنواع المضمون، بدءاً من الهواة وانتهاء بالمحترفين.

وأضاف:" إننا نعتبر أن أي شريط للأخبار أو أي موسيقى أو إطار على غرار stories يجب أن يتم اختياره انطلاقا مما يفضله المستخدم".

وفيما رفض ذكر تسمية البوابة الجديدة، اكتفى بالقول إن "يوتيوب" هي بوابة تنصح المضمون للمستخدم، ثم تستجر منه أموالا على حساب الدعاية التجارية. أما بوابتنا الإلكترونية فستكون موقعا مجانيا ستتولى إدارته شركة Mail.ru Group الروسية. ومع ذلك سنسعى إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم مع بوابتنا".

يذكر أن موقع kp.ru كان قد أفاد في وقت سابق بأن شركة "رامبلر" الروسية طالبت بحجب موقع Twitch، وإجباره على دفع تعويض قدره 180 مليار روبل ( نحو 3 ملايين دولار) لترويج البث التلفزيوني لمباريات الدوري البريطاني لكرة القدم بطريقة غير شرعية، وفق "روسيا اليوم".