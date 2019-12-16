جوجل توقف طرح المتصفح كروم بسبب خلل

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت شركة جوجل طرح الإصدار 79 من متصفحها للويب كروم على نظام التشغيل "أندرويد"، بعد أن أبلغ مطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة عن خلل كبير أدى إلى حذف بيانات المستخدم وإعادة تعيين التطبيقات المحمولة، وحدث الخطأ أثناء عملية التحديث من الإصدار 78 إلى الإصدار 79، بعد أن قام مطورو "جوجل" في الإصدار الجديد بتغيير موقع دليل كروم.

وأقر مطورو عملاقة البحث في تقرير الأخطاء الصادر الأسبوع الماضي بارتكاب هذه العملية، ونسيان نقل محتويات localStorage أو WebSQL إلى دليل الإصدار الجديد من متصفح كروم، مما يجعل البيانات غير قابلة للوصول لجميع المستخدمين.

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ويتم استخدام localStorage وWebSQL على نطاق واسع في تطبيقات الهاتف المحمول، وتعد localStorage أو WebSQL آليات تخزين تسمح لموقع ويب أو تطبيق ويب بتخزين البيانات على جهاز المستخدم، داخل دليل الملف الشخصي لمتصفح كروم.

وبينما تستخدم بعض مواقع الويب localStorage أو WebSQL يفضل معظمها استخدام خوادم قاعدة بيانات مخصصة لتخزين بيانات المستخدم على جانب الخادم، ومع ذلك يتم استخدام localStorage أو WebSQL على نطاق واسع على الأجهزة المحمولة، خاصة من قبل مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة.

ولا تعد العديد من تطبيقات أندرويد في الوقت الحالي أكثر من موقع ويب يتم تحميله داخل مكون WebView، وهو إصدار مخفف من كروم، وتعتمد هذه التطبيقات اعتماداً كبيراً على آليات مثل localStorage أو WebSQL لحفظ الإعدادات وبيانات المستخدم محلياً، بدلاً من استخدام قاعدة بيانات SQLite منفصلة وكبيرة الحجم.

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وفقدت هذه التطبيقات الوصول إلى جميع الملفات والبيانات المحفوظة داخل مجلدات localStorage أو WebSQL القديمة للإصدار 78 من كروم عند بدء تشغيل الإصدار الجديد 79، وفقد مستخدمو التطبيق البيانات والإعدادات والملفات وحتى الوصول إلى حساباتهم.

وكانت جوجل أطلقت الإصدار الجديد من متصفح كروم بتاريخ 10 ديسمبر، وتم إصدار تقرير الأخطاء الأول الخميس، وأوقفت عملاقة البحث الإصدار 79 على نظام أندرويد السبت، لكن التحديث وصل بالفعل إلى نحو 50% من قاعدة مستخدمي "أندرويد"، مما يعني أنه تسبب بالفعل في الكثير من المشاكل.

ويعمل مطورو جوجل حالياً على طرح تحديث يصلح عملية ترحيل البيانات، لكنهم لا يعرفون ما إذا كانت ملفات localStorage أو WebSQL القديمة لا تزال موجودة أم أن عملية تحديث كروم قد مسحت البيانات، وعلاوة على ذلك فقد يؤدي نقل الملفات القديمة إلى الموقع الجديد إلى استبدال الملفات الجديدة التي أنشأها المستخدم في هذه الأثناء، مما يؤدي مرة أخرى إلى فقدان البيانات.