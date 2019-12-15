التصدي لـ 327 هجمة الكترونية خلال 11 شهراً في الإمارات

المصدر: وام

تراجع عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات بنسبة 17.2 % خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2019 وذلك بحسب أحدث الإحصائيات التي أصدرتها اليوم هيئة تنظيم الاتصالات.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد الهجمات المسجلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام الجاري وصل الى 327 هجمة مقارنة مع 394 هجمة في الفترة ذاتها من العام 2018.

وتفصيلا فقد صنف الرصد الذي تصدره الهيئة 120 هجمة ضمن فئة ذات الآثار الشديدة أو الحادة و49 هجمة منخفضة فيما وصل عدد الهجمة ذات الأثر المتوسط 158 هجمة.

وكانت أخطر البرامج الخبيثة لشهر نوفمبر الماضي هي إشعار متقدم عن خاصية جديدة تسمح للمخترقين بتشفير البيانات على نطاق الشبكة الداخلية وذلك بالإضافة الى إشعار متقدم عن حملات قرصنة إلكترونية تستخدم بعض الأبواب الخلفية والأنظمة المعرضة للاختراق.

وبلغ عدد الهجمات خلال نوفمبر إلى 31 هجمة في مقابل 23 خلال الشهر ذاته من عام 2018.

وعلى صعيد إحصائيات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق فقد أظهرت البيانات بلوغ عددها 74 منذ بداية العام 2019 منها نحو 29 فحص ثغرات و45 اختبار اختراق.

وفي إطار دورها التوعوي طالبت الهيئة المستهلكين القيام دائما بإعادة تفعيل إعدادات المصنع عند القيام ببيع أو اقتناء جهاز مستخدم وتجنب حفظ بيانات الحساب البنكي على أجهزة الهاتف.

كما أكدت الهيئة على ضرورة توخي الحذر من تطبيقات الطرف الثالث وإزالة صلاحيات الدخول إلى التطبيقيات غير المستخدمة.

يشار الى أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة يتولى عملية التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للهجمات الالكترونية التي تتعرض لها المواقع الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الدولة.