غوغل تعلن أفضل التطبيقات في 2019

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية قائمة التطبيقات الأفضل لعام 2019 وتم تحميلها على متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني، التي حملت مفاجآت عديدة.

وقسمت "غوغل"، وفقا لما نشرته على مدونتها الرسمية، جائزتها إلى قسمين: الأول، اختيارات الجمهور، والثاني، اختيارات المحررين.

وحصل تطبيق "غليتش فيديو إيفكتس" على المركز الأولى في فئة التطبيقات لاختيارات الجمهور.

كما حصلت لعبة "كول أوف ديوتي" على جائزة أفضل لعبة وفقا لاختيارات الجمهور، وحصل فيلم "مارفل آفنجرز إيند غيم" على لقب أفضل تطبيق لفيلم.

وحصلت كتاب "حكايات مرعبة ترويها في الظلام" على لقب أفضل كتاب إلكتروني لعام 2019.

أما أفضل تطبيق في فئة المحررين، فكان تطبيق "آبلو" المتخصص في الترجمة الفورية لأي دردشة أو محادثة، وحصلت لعبة "كول أوف ديوتي" على لقب أفضل لعبة، وكتاب "هاري بوتر: اتحاد السحرة" على لقب أفضل كتاب إلكتروني.