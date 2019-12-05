تنحية مؤسسيّ جوجل من ألفابت

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز

سيحل ساندر بيتشاي المدير التنفيذي لشركة جوجل محل لاري بيدج كمدير تنفيذي للشركة الأم ألفابت، ما يزيد من تقليص دور بيدج وسيرجي برين في الشركة التي أسساها منذ 21 عاماً.

وكتب بيدج وبرين في تدوينة أول من أمس: «في حين أنه من دواعي‭ ‬فخرنا البالغ أننا شاركنا بقوة في إدارة الشركة بشكل يومي لفترة طويلة جداً، فإننا نرى أن الوقت حان لأن نلعب دور الأبوين الفخورين اللذين يقدمان النصح والود لكن دون أن نأخذ على عاتقنا المتاعب اليومية».

ويتشارك بيدج وبرين وبيتشاي الرؤية التي تؤكد أهمية تطوير برامج الذكاء الاصطناعي لجعل عملية البحث على الشبكة وغيرها من العمليات الأكثر سرعة، في حين كثّف بيتشاي من الجهود لجعل مثل هذه التكنولوجيا متاحة على مستوى العالم.

لكن هذه الرؤية تخضع لتمحيص غير مسبوق، وتطالب حكومات في أنحاء العالم الشركة بضمانات أفضل وبضرائب أعلى.

وتملك ألفابت أكثر من 12 شركة، منها شركة وايمو لتكنولوجيا السيارات المتحركة بلا قائد، وشركة فيريلي لبرامج الرعاية الصحية.

وقالت ألفابت إن بيدح وبرين سيظلان مديرين بالشركة، لكنهما سيتخليان عن منصب المدير التنفيذي والرئيس. وأضافت أن منصب الرئيس سيظل شاغراً، وأن التغييرات الأخيرة خضعت لمناقشات مطولة.

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