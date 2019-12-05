استقالة مؤسسي غوغل من منصبيهما في "ألفابيت"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مؤسسا محرك البحث "غوغل" لاري بيغ وسيرغي برين يوم الثلاثاء عن استقالتهما من منصبيهما كرئيس تنفيذي ورئيس لشركة "ألفابيت" (Alphabet) وهي الشركة الأم لعملاق الإنترنت الأمريكي.

وأضاف بيغ وبرين أنهما سيبقيان كعضوين بمجلس إدارة الشركة التي تأسست العام 2015 كجزء من جهود إعادة الهيكلة التي سعت إلى رفع شفافية العمل والمحاسبة في غوغل.

وانتقل الثنائي من غوغل إلى ألفابيت فور إنشائها من أجل ما وصفاه آنذاك بالتركيز على إطلاق المبادرات الجديدة.

وأعلنت غوغل في بيان أن سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، سيحل محل بيج كرئيس تنفيذي لألفابيت، وفق "يورونيوز"

وأسس كل من بيغ وبرين غوغل خلال عملهما في مرآب للسيارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية العام 1998.