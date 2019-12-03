إيرباص تجري اختباراً على أول نموذج للتاكسي الطائر

المصدر: د ب أ

أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم الثلاثاء اعتزامها إجراء رحلات تجريبية لأول طراز للتاكسي الطائر في ألمانيا في العام المقبل.

وصرح جريجور فون كروزيل، المتحدث باسم المجموعة إن من المنتظر أن يتم تسيير رحلات الطراز (سيتي ايرباص) في ساحة بمنطقة مانشينج القريبة من مدينة انجولشتات، مشيرا إلى وجود ساحة كافية للرحلات الجوية في هذه المنطقة.

وأضاف فون كروزيل أن الطراز (سيتي ايرباص) تم تجريبه بالفعل بنجاح في مصنع المروحيات في مدينة دوناوفورت، ولفت إلى أن تحليق التاكسي الطائر في هذه التجارب كان على ارتفاعات قريبة من الأرض كما أن طائرة الركاب المسيرة كانت مربوطة بحبل.

وأوضح المتحدث أن السبب في عدم ترك التاكسي الطائر يحلق بحرية في تلك الاختبارات يرجع إلى قرب مكان الاختبار من حدود مدينة أخرى.

يذكر أن الطائرة الكهربائية مزودة بثماني مراوح وتستطيع الإقلاع والهبوط عموديا وتستطيع نقل ما يصل إلى أربعة ركاب بدون طيارين في مسارات ثابتة على سبيل المثال من مراكز المدن إلى المطارات.

كانت إيرباص طرحت نموذجها للتاكسي الطائر في مارس الماضي، كما تعمل شركات أخرى في الوقت الراهن على هذه التقنية وتعتزم طرح تاكسيات طائرة خلال السنوات المقبلة.