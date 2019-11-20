واتساب تسمح للمستخدمين بفتح نفس الحساب في عدة هواتف

المصدر: البيان الإلكتروني

كثيرة هي التحديثات التي يصدرها برنامج واتساب للتواصل، وهي تلبي حاجة متزايدة وتعطي المزيد من الراحة في استخدام التطبيق. وتقول آخر الأخبار التقنية التي نقلتها مواقع أجنبية، ومن بينها تقرير نشره أخيراً موقع Firstpost الهندي، إنه من المرتقب أن يدعم واتساب عما قريب استخدام الحساب الواحد على عدة هواتف.

وقد ظهرت الخاصية في إحدى الإصدارات التجريبية على نظام التشغيل iOS تطلب من المستخدمين إدخال رمز تسجيل من أجل تفعيل الحساب على جهاز آخر وبمجرد تمكين الخاصية، سوف تسمح لك باستخدام نفس حساب واتساب على العديد من الأجهزة.

ومن المعروف أنه يمكن استخدام تطبيق واتساب على العديد من أجهزة الكمبيوتر بنفس الحساب. ولكن لا يمكن استخدام التطبيق إلا على هاتف واحد، حيث يشترط استخدام تطبيق واتساب من جهاز الكمبيوتر تشغيل الهاتف واتصاله بالإنترنت. ومع دعم عدة منصات، فمن الممكن استخدام أجهزة عديدة لنفس الحساب، أي سيتمكن الشخص من فتح نفس الحساب على جهاز أندرويد وiOS في نفس الوقت.

ومع تطوير دعم خاصية التشغيل على العديد من الأجهزة، اقترب التطبيق من إصدار الوضع المظلم، المنتظر بشدة، ويجري الآن إدخال تعديلات طفيفة على الإصدار التجريبي. ولكن لم يتحدد تاريخ الإصدار الرسمي حتى الآن.