كيف تمنع الآخرين من إضافتك إلى مجموعات واتسآب؟

المصدر: وكالات

كثيرا ما يتفاجأ مستخدمو تطبيق واتساب للتراسل الفوري بإضافتهم، بدون أي مقدمات، إلى مجموعة لا يرغبون بأن يكونوا جزءا منها، إلا أن ذلك أصبح من الماضي.

فقد أضاف التطبيق، التابع لشركة فيسبوك، ميزة جديدة لأكثر من 1.5 مليار مشترك، تتيح لأي مستخدم تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بإضافته إلى مجموعة ما.

وهذه الخيارات هي "الكل"Everyone، وعندما يختارها المستخدم فهو يتيح لأي مشترك آخر في واتساب إضافته إلى المجموعات.

والخيار الثاني هو قائمة الاتصال My Contacts وعندما يختارها المستخدم، فهو يمنح المشتركين الموجودين لديه فقط في قائمة الاتصال بإضافته إلى المجموعات.

أما الخيار الثالث فهو "قائمة الاتصال باستثناء " My Contacts except، وهو خيار يتيح لكل المشتركين الموجودين في قائمة الاتصال باستثناء أسماء يحددها المستخدم، إضافة الأخير إلى المجموعات.

ويمكن الوصول إلى الخيارات الخاصة بالمجموعات من قائمة إعدادات Settings ثم الحساب Account ثم المجموعات Groups.