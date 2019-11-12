خبراء يدعون مستخدمي أندرويد لحذف هذه التطبيقات فوراً

كشف تقرير جديد أن عددا من التطبيقات المصممة لحماية الهواتف الذكية من الفيروسات، قد تتسبب في ضرر أكبر مما قد تنفع لجهازك.
وحذر خبراء من VPN Pro مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، من 16 تطبيقا وبرامج لمكافحة الفيروسات التي قد تكون خطيرة، بحسب ما نشرته روسيا اليوم.
وفي مدونة حول التحذير، أوضح الباحث الأمني جان يونغرين: "هذه التطبيقات شائعة بشكل مثير للدهشة وقد تشكل خطورة، لأنها تطلب من المستخدم منحها الكثير من الأذونات التي لا تحتاج إليها، مثل معرفة مكان وجودك في جميع الأوقات، والقدرة على استخدام الكاميرا، وحتى استخدام هاتفك من دون علمك".
وما يدعو للقلق أن هذه التطبيقات، تم تنزيلها أكثر من ملياري مرة من متجر "غوغل بلاي"، ما قد يعرض المستخدمين وبياناتهم الثمينة للخطر.
وأضاف يونغرين، أنه على الرغم من التحذير من هذه التطبيقات و"إدانتها لهذه الأنشطة الضارة في الماضي، إلا أنها لا تزال متاحة عبر متجر "غوغل بلاي"، وتحقق ملايين عمليات التثبيت على أجهزة أندرويد كل شهر".
وبناء على هذه النتائج، يحث الخبراء المستخدمين على توخي الحذر بشأن التطبيقات التي يقومون بتنزيلها، ووضعوا قائمة بتطبيقات مكافحة الفيروسات الخطيرة والتي تتضمن ما يلي:
Security Master
Virus Cleaner
Antivirus Free 2019
360 Security
Virus Cleaner 2019
Super Phone Cleaner
360 Security Lite
Super Cleaner
Clean Master
Super Security
Antivirus Free
Antivirus Android
Antivirus & Virus Cleane
Antivirus Mobile