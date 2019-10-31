تطبيق لزيارة فلسطين افتراضياً

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق معهد فلسطين للدبلوماسية العامة تطبيقا جديدا، يمكن الممنوعين من زيارة الأراضي الفلسطينية من القيام بذلك افتراضيا وبالمجان، بحسب "يورونيوز".

ويأتي إطلاق التطبيق لجلب الأراضي الفلسطينية إلى أولئك الممنوعين من زيارتها وإلى العالم بأسره.

ويتيح تطبيق "فلسطين في آر" للجميع فرصة القيام بجولة في مدن القدس الشرقية المحتلة والخليل وبيت لحم وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

ويحتوي التطبيق المجاني مقاطع فيديو من تلك المدن بزاوية 360 درجة تتراوح مدتها ما بين 4 و 12 دقيقة. ويحصل الزائر للتطبيق الذي طوره معهد فلسطين للدبلوماسية العامة على معلومات يسردها عليه مرشد سياحي.

ويقول المدير التنفيذي للمعهد سالم براهمة "أردنا القيام بالجولة في فلسطسن المحتلة وجعلها أكثر سهولة".

وأضاف "ينتهي الأمر بالأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى فلسطين ورؤية الأمور على أرض الواقع بأن يغيروا تفكيرهم حول هذا المكان".

ويستطرد قائلا "لكن الكثيرين لا يملكون تلك القدرة لذلك أردنا أن نهتم بهم".

ووفقا لبراهمة "هذا أسلوب رائع لرؤية الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون ورؤية فلسطين نفسها".

وأقرت إسرائيل في العام 2017 قانونا يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة البلاد ردا على حركة تدعو إلى ذلك.