فيديو: شبكة الـ 5G تقتل الطيور وهي تطير في بريطانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

مخاطر شبكة الجيل الخامس المزمع إطلاقها حول العالم تثير الكثير من المخاوف الصحية، وكان آخرها بث إحدى القنوات على يوتيوب فيديو التقطه أحد البريطانيين خلال زيارته لجدته في مستشفى جامعة كوفنتري. وأظهر الفيديو الطيور وهي تتساقط ميتة من السماء.

وكان جوشوا براون الذي صور المشهد، يزور جدته عندما شاهد العديد من الطيور النافقة، وقد تناثرت على الأرض خارج المستشفى. وقد نشر الفيديو على مواقع التواصل وعلق قائلاً: "إنها تسقط حرفياً من على الأشجار في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم، إنها في كل مكان هنا"

وحسبما ذكرت شبكة "24" فقد انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل، وادعى الكثيرون أن نفوق الطيور بسبب شبكة الجيل الخامس للإنترنت في المنطقة. ويزعم منتقدو الشبكة أن الموجات الراديوية الجديدة يمكن أن تسبب السرطان والعقم وحتى مرض التوحد، على الرغم من عدم وجود دليل علمي على ذلك.

وكانت قناة على يوتيوب من بين أوائل من نشروا الفيديو. وسارع العديد من المعلقين إلى لوم شبكة 5 جي، لكن بعضهم قالوا إن الفيديو تم التقاطه يوم 7 أكتوبر. في حين أن شبكة الجيل الخامس للإنترنت لم يتم تشغيلها حتى 11 أكتوبر الجاري.

ويعتقد البعض أن الطيور ربما تكون قد ضربت رؤوسها بنوافذ المستشفى، في حين يقول حارس الأمن إنها دخلت إلى المستشفى، وربما تكون قد تعرضت لمبيدات مكافحات الآفات مما أدى إلى نفوقها، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.