غوغل تتخلص من هذه التطبيقات .. احذفها فوراً

المصدر: البيان الإلكتروني

أزالت شركة غوغل Google الأمريكية 29 تطبيقًا من تطبيقات أندرويد Android الشهيرة، تم تحميلها 10 ملايين مرة، من متجرها (غوغل بلاي) Google Play.

ووفقا لموقع صدى البلد المصري، أبلغت شركة الأمن السيبراني Quick Heal Security Labs عن هذه التطبيقات، حيث إن 24 من أصل 29 تطبيقًا ضارًا تنتمي إلى فئة HiddAd، ويقوم هذا النوع من التطبيقات ببساطة بإخفاء أيقوناتها بعد الإطلاق الأول وإنشاء اختصار على الشاشة الرئيسية.

والقصد من ذلك هو عدم السماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيق، وعندما يقوم المستخدمون بتشغيل التطبيق من خلال الاختصار، تعرض هذه التطبيقات إعلانات ملء الشاشة على شاشة الجهاز.

أما التطبيقات الخمسة الأخرى فهي تنتمي إلى فئة Adware ويتم تثبيتها من خلال الإعلانات عندما يزور مستخدمو هاتف أندرويد مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب، وفيسبوك، إلخ.

ووفقًا لموقع "جادجيتس ناو" التقني، قامت Google بإزالة هذه التطبيقات الـ 29 من متجرها وإذا كان هاتفك يحتوي على أي منها، يوصى بشدة بحذفها، وإليك القائمة الكاملة بأسماء تلك التطبيقات:

Feel Camera HD

Filter Photo Frame

Lens Flares

Magic Effect

QR Code Scanner

Super Mark

Photo Effect Pro

Art Filter

Lie Detector prank

New Hair Fashion

Smart Magnifier Pro

Magnifier Pro- Magnifying glass

Magnifying Glass Pro

Cut Cut Mix

Cut Cut Mix Pro

Galaxy Overlay

Color Splash Photo Effect

Age Face

Photo Blur

Blur Image

Super Magnifier Lite

Magnifying Pro

Qing Camera

Reflex Camera HD

First Camera HD

Rhythm Camera

Pretty Makerup Photo

Glitch Lens - Vaporwave & Ghost Photo Editor

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