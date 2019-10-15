غوغل تتخلص من هذه التطبيقات .. احذفها فوراً

أزالت شركة غوغل Google الأمريكية 29 تطبيقًا من تطبيقات أندرويد Android الشهيرة، تم تحميلها 10 ملايين مرة، من متجرها (غوغل بلاي) Google Play.
ووفقا لموقع صدى البلد المصري، أبلغت شركة الأمن السيبراني Quick Heal Security Labs عن هذه التطبيقات، حيث إن 24 من أصل 29 تطبيقًا ضارًا تنتمي إلى فئة HiddAd، ويقوم هذا النوع من التطبيقات ببساطة بإخفاء أيقوناتها بعد الإطلاق الأول وإنشاء اختصار على الشاشة الرئيسية.
والقصد من ذلك هو عدم السماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيق، وعندما يقوم المستخدمون بتشغيل التطبيق من خلال الاختصار، تعرض هذه التطبيقات إعلانات ملء الشاشة على شاشة الجهاز.
أما التطبيقات الخمسة الأخرى فهي تنتمي إلى فئة Adware ويتم تثبيتها من خلال الإعلانات عندما يزور مستخدمو هاتف أندرويد مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب، وفيسبوك، إلخ.
ووفقًا لموقع "جادجيتس ناو" التقني، قامت Google بإزالة هذه التطبيقات الـ 29 من متجرها وإذا كان هاتفك يحتوي على أي منها، يوصى بشدة بحذفها، وإليك القائمة الكاملة بأسماء تلك التطبيقات:
Feel Camera HD
Filter Photo Frame
Lens Flares
Magic Effect
QR Code Scanner
Super Mark
Photo Effect Pro
Art Filter
Lie Detector prank
New Hair Fashion
Smart Magnifier Pro
Magnifier Pro- Magnifying glass
Magnifying Glass Pro
Cut Cut Mix
Cut Cut Mix Pro
Galaxy Overlay
Color Splash Photo Effect
Age Face
Photo Blur
Blur Image
Super Magnifier Lite
Magnifying Pro
Qing Camera
Reflex Camera HD
First Camera HD
Rhythm Camera
Pretty Makerup Photo
Glitch Lens - Vaporwave & Ghost Photo Editor
Multi Apps – Multiple Accounts simultaneously