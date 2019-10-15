غوغل تتخلص من هذه التطبيقات .. احذفها فوراً

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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أزالت شركة غوغل Google الأمريكية 29 تطبيقًا من تطبيقات أندرويد Android الشهيرة، تم تحميلها 10 ملايين مرة، من متجرها (غوغل بلاي) Google Play.

ووفقا لموقع صدى البلد المصري، أبلغت شركة الأمن السيبراني Quick Heal Security Labs عن هذه التطبيقات، حيث إن 24 من أصل 29 تطبيقًا ضارًا تنتمي إلى فئة HiddAd، ويقوم هذا النوع من التطبيقات ببساطة بإخفاء أيقوناتها بعد الإطلاق الأول وإنشاء اختصار على الشاشة الرئيسية.

والقصد من ذلك هو عدم السماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيق، وعندما يقوم المستخدمون بتشغيل التطبيق من خلال الاختصار، تعرض هذه التطبيقات إعلانات ملء الشاشة على شاشة الجهاز.

أما التطبيقات الخمسة الأخرى فهي تنتمي إلى فئة Adware ويتم تثبيتها من خلال الإعلانات عندما يزور مستخدمو هاتف أندرويد مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب، وفيسبوك، إلخ.

ووفقًا لموقع "جادجيتس ناو" التقني، قامت Google بإزالة هذه التطبيقات الـ 29 من متجرها وإذا كان هاتفك يحتوي على أي منها، يوصى بشدة بحذفها، وإليك القائمة الكاملة بأسماء تلك التطبيقات:

Feel Camera HD
Filter Photo Frame

Lens Flares
Magic Effect

QR Code Scanner
Super Mark

Photo Effect Pro
Art Filter

Lie Detector prank
New Hair Fashion

Smart Magnifier Pro
Magnifier Pro- Magnifying glass

Magnifying Glass Pro
Cut Cut Mix

Cut Cut Mix Pro
Galaxy Overlay

Color Splash Photo Effect
Age Face

Photo Blur
Blur Image

Super Magnifier Lite
Magnifying Pro

Qing Camera
Reflex Camera HD

First Camera HD
Rhythm Camera

Pretty Makerup Photo
Glitch Lens - Vaporwave & Ghost Photo Editor

Multi Apps – Multiple Accounts simultaneously

 

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