اختفاء مفاجئ لتطبيق واتساب من غوغل بلاي

المصدر: البيان الإلكتروني

لاحظ موقع WABetaInfo، أمس الجمعة غياباً مفاجئاً لتطبيق واتساب عن متجر غوغل بلاي في خطوة غريبة.

وتأكد موقع "بيزنيس إنسايدر" من اختفاء التطبيق عن المتجر والويب، غير أنه لاحظ عدم اختفاء تطبيق "واتساب للأعمال" WhatsApp Business، كما بقي التطبيق متاحاً أيضاً على متجر تطبيقات iOS من أبل.

وأبلغ المستخدمون أن التطبيق لم يعد يظهر في نتائج البحث بمتجر غوغل، كذلك فلم يتمكن المستخدمون الذين يرغبون في الانضمام إلى واتساب لأول مره من تثبيت التطبيق عبر متجر غوغل على الأقل في الوقت الحالي.

ووفقاً لما نشره موقع “mspoweruser”، فإذا كنت قد قمت بتثبيت واتساب مسبقاً وقمت بحذفه وتريد تثبيته مره أخرى، فيمكنك تثبيته، إذ يمكنك ذلك من خلال قسم "التطبيق المثبت مسبقًا" في متجر التطبيقات، وهذا بدوره يعني أن واتساب لم يختف تمامًا من متجر التطبيقات، ولم يقم غوغل بإدراج التطبيق في القائمة السوداء.

ويبدو أن المستخدمين في جميع أنحاء العالم يواجهون المشكلة، لذلك فهي ليست مقتصرة على منطقة معينة، وتجدر الإشارة إلى أن المشكلة لم تعرقل وظائف التطبيق، مما يعني أن أولئك الذين يستخدمون التطبيق حاليًا لا يواجهون أية مشكلات.

ولا يزال سبب الاختفاء مجهولاً فربما يكون بسبب خلل أمني أو ربما يخطط واتساب لتغيير جديد، ولكن على أي حال لا يمكن تثبيت واتساب الآن على الرغم من إمكانية استخدامه بشكل طبيعي.

يُذكر ان عدد مستخدمي تطبيق واتساب تجاوز 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا.