انستغرام يطفئ أضواءه

المصدر: البيان الإلكتروني

قام تطبيق انستغرام بتحويل لونه الأبيض الساطع إلى لون أسود حقيقي وأنيق مع آخر تحديث له لميزة الوضع الداكن Dark Mode.

الميزة طرحت الاثنين الماضي وهي متوافقة مع أحدث أنظمة تشغيل آي. أو. أس و أندرويد.

كيفية تحديث انستغرام على نظام التشغيل آي. أو. أس أو أندرويد:

1. قم بتحديث نظام التشغيل في جهازك إلى iOS 13 أو Android 10.

2. تحديث تطبيق انستغرام الخاص بك.

3. افتح إعدادات جهاز iOS أو Android.

4. حدد العرض وحدد الظلام.

5. افتح تطبيق انستغرام المحدث وشاهد موضوع jet black.

يذكر أنه عند تشغيل Dark Mode في إعدادات الجهاز، قد تظهر تطبيقات أخرى قابلة للتحول إلى الوضع الداكن، وليس انستغرام فقط.

الميزة التي تم طرحها يوم الاثنين متوافقة في أحدث أنظمة تشغيل iPhone و Android.

كما أعلن لنستغرام أيضًا عن ميزة أمان جديدة في أحدث تحديث له من شأنها المساعدة في تحديد رسائل البريد الإلكتروني المخادعة، بحسب (ABC News).