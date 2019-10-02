قريباً.. ميزة جديدة في واتساب طال انتظارها

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

ظهر خيار المسح التلقائي للرسائل في إصدار تجريبي جديد لواتساب، لكن لا يعرف حتى الآن متى ستكون هذه الميزة متاحة، بحسب موقع (01net).

وذكر الموقع أن واتساب يعمل حاليًا على ميزة جديدة للتدمير الذاتي للرسائل، حسبما كشف موقع Wabetainfo.com للتو من خلال تحليل إصدار أندرويد لتطبيق الرسائل التجريبية 2.19.275.

أثناء البحث من خلال إعدادات واتساب، رأى الموقع خيارًا جديدًا يسمى "Disappearing Messages" والذي كما يوحي اسمه، يمكنه تدمير كل الرسائل تلقائيًا بعد فترة من الوقت.

واقترح هذا الإصدار التجريبي مدة تتراوح بين خمس ثوانٍ و ساعة واحدة لمحو الرسائل المستقبلة.

ووفقًا لموقع Wabetainfo، لا يزال تطوير هذه الميزة في بدايته. لذلك افترض موقع 01net أن هذا الخيار سيكون متاحا في الدردشات الفردية كذلك. ومع ذلك، لا يعرف متى سيكون هذا الخيار متاحًا في الإصدار النهائي، ومن غير المعروف أيضًا ما إذا كان سيتم تنشيطه فقط لرسائل معينة من سلسلة رسائل.

يذكر أن واتساب ليس التطبيق الوحيد الذي يقدم هذه الميزة إن تمت، فسنابشات وتليغرام يقدمان هذا الخيار منذ سنوات ويمكنك أن تقرر تنشيطه بشكل فردي لكل رسالة. ففي تليغرام يكون الخيار متاحًا فقط للرسائل المشفرة ("المحادثة السرية")، وكذلك فيسبوك التحق باقطار ولو متاخرا ولكن تصل متأخرا أفضل من ألا تأتي أبداً.