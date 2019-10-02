عودة خدمات تويتر بعد توقفها 7 ساعات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

عادت خدمات تويتر للعمل مجدداً بعد توقف دام سبع ساعات أصاب ملايين المستخدمين في أكثر من 70 دولة من بينها الإمارات.

وكانت توقفت ظهر اليوم معظم خدمات موقع التواصل، الذي بات مصدرا رئيسيا للحصول على الأخبار، ويصل عدد مستخدميه إلى 126 مليون مستخدم يومياً.

وأصاب العطل المؤقت العديد من خدمات تويتر ومنها خدمات التنبيهات والتعليق على تغريدات الآخرين، بالإضافة إلى تحديث الأخبار وإضافة الصور إلى التغريدات واستقبال التنبيهات.

وذكرت تغريدة للموقع أنه" تم إصلاح الخلل المؤقت الذي أصاب التطبيق وأدى إلى عدم تمكن المغردين من مشاركة المحتوى لحوالي سبع ساعات".