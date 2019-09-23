"واتساب" تسمح (تدريجياً) بمشاركة المنشورات على "فيسبوك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق تطبيق "واتساب" ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات الحالة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد أشهر من الاختبار، بحسب "extranews.tv".

ولم تُعلن واتساب (المملوكة لشركة فيسبوك) عن إطلاق الميزة رسميا، ولكن العديد من المستخدمين أفادوا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن وصول الميزة، وهذا ليس للجميع، ما يشير إلى أن إطلاق الميزة سيكون تدريجيا.

وبدعم الميزة الجديدة، سوف يرى المستخدم الخيار الجديد (شارك إلى قصة فيسبوك، حيث يمكنه النقر عليه للانتقال إلى الخطوة التالية. وهناك يمكن للمستخدم رؤية التطبيقات التي يمكن مشاركة حالة واتساب معها.

وفي حال نشر المستخدم أكثر من حالة على واتساب، فإنها جميعا سوف تُشارك مع قصص فيسبوك، لذا فإنه في حال لم يرغب المستخدم بمشاركة جميع الحالات، فيتعين عليه الذهاب إلى قسم (حالتي My Status)، ثم اختيار الحالات التي يرغب في مشاركتها فقط، وذلك من خلال النقر على زر القائمة في الزاوية العليا اليمنى ثم خيار (شارك إلى فيسبوك).

تجدر الإشارة إلى أن الحالات التي تُشارك خارج واتساب لن تتمتع بالتشفير (نهاية إلى نهاية)، كما يُشار إلى أن هذه الميزة متاحة فقط لمن كان يملك تطبيق فيسبوك أو فيسبوك لايت مثبتًا على هاتفه.