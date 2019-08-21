لماذا عليك ألا تستخدم الشاحن الخاص بآخرين؟

المصدر: وكالات

يحتاج حاملو الهواتف الخلوية أو الحواسيب المحمولة في كثير من الأحيان إلى شحن أجهزتهم، لكن يكتشفون أن شواحنهم الخاصة غير متوفرة في تلك اللحظة، هنا يكون استعارة شاحن من أحد الأشخاص الحل الأسهل.

لكن، لماذا عليك ألا تقدم على هذا الحل السهل؟

الخبير في الأمن السيبراني تشارلز هندرسون الذي يقود فريقا من المخترقين للكشف عن الثغرات الأمنية بالحواسيب والأجهزة الإلكترونية، حذر في مقابلة مع مجلة Forbes الأمريكية من اقتراض كوابل شحن من الأشخاص الغرباء.

ولفت هندرسون إلى أن مخترقين استطاعوا تطوير كوابل شحن يمكنها التحكم في الحواسيب الآلية والهواتف الذكية بمجرد إيصال الكابل بها وحتى بعد إزالة الشاحن من الجهاز، إذ إن هذا النوع من الكوابل يحمل برمجيات خبيثة.

وقال هندرسون إن مخترقا يدعى MG كشف عن كابل شحن آيفون في معرض في لاس فيغاس خاص بتكنولوجيا الاختراق الإلكتروني، يمكّن المخترقين من السيطرة على الأجهزة، إذ استعرض عملية اختراق حاسب ماك بعد توصيله بآيبود باستخدام الكابل.

وأضاف هندرسون أن كابلات الشحن الخبيثة لا تعتبر تهديدا منتشرا حتى الآن، لكن هذا لا يمنع من أخذ الحذر، خاصة وأنها كوابل فعالة.

وأوضح الخبير في الأمن السيبراني "أن هذه التكنولوجيا صغيرة ورخيصة حقا، وأنها تشبه الكوابل العادية، بل لديها القدرة والذكاء لزرع البرمجيات الخبيثة في جهاز الضحية"، كما حذر هندرسون من أن هذه الكوابل قد يصبح سعرها أرخص مع مرور الوقت.

وحذر هندرسون من محطات USB للشحن الموجودة في الأماكن العامة كالمطارات، مشبها إيصال الهواتف بفتحات الـ USB هذه بمشاركة كلمات السر مع الآخرين، والتي قد تعرض أمن الجهاز للخطر أيضا مثل كوابل الغرباء.