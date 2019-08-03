واتسآب يكشف عن تحديث جديد يزعج البعض

المصدر: وكالات

بدأ تطبيق التراسل الفوري «واتساب» في اتخاذ بعض الخطوات لمكافحة الإرسال الجماعي للأخبار المزيفة من خلال نظام جديد يمنع إعادة توجيه الرسالة أكثر من 5 مرات.

ووفقًا لما أورده المتخصصون في أمان تطبيقات الويب، فإن الإجراء الجديد عبارة عن وضع علامة برسالة أيقونة مزدوجة السهم تم إعادة توجيهها عدة مرات، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون إشعارًا من الشركة عند إعادة توجيه هذه الرسائل.

كما ستظهر هذه الميزة الجديدة مع التحديث الأخير لـ «واتساب»، حسب صحيفة securitynewspaper.

وتعمل واتساب حالياً إلى اقتطاع الرسائل الطويلة المعاد توجيهها، وسيضطر المستخدمون إلى النقر لقراءة الرسالة كاملة.

كذلك تهدف هذه الخدمة للحد من انتشار الأخبار المزيفة من خلال منصتها فضلا عن ذلك للحفاظ على الخصوصية داخل واتساب، إذ تحد من كيفية إعادة توجيه الرسالة، إذ يمكنك عند إعادة توجيه رسالة اختيار مشاركتها مع ما يصل إلى خمس محادثات في وقت واحد.

وأضافت شركة واتساب أنه عند إعادة توجيه رسالة من مستخدم إلى مستخدم آخر أكثر من خمس مرات، فإن التطبيق يعمد إلى الإشارة إلى تلك الرسالة من خلال رمز سهم مزدوج، لكن دون تحديد عدد مرات إعادة توجيه الرسالة، على غرار جميع الرسائل الأخرى المرسلة على واتساب.

وحصل التطبيق، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم عالميا، لكثير من الانتقادات فيما يتعلق بنقل المعلومات الخاطئة في اثنين من أكبر أسواقه: الهند والبرازيل.