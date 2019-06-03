بالفيديو.. الصين تفتح أول خط 5G للحافلات ذاتية القيادة في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

أجرت الحافلة ذاتية القيادة المعتمدة على خدمة الجيل الخامس للاتصلات أي (5G) أول تجربة للسير على إحدى الطرق بوسط الصين. ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان في 17 مايو، والذي بثته قناة (CGTN) حافلة 5G بدون سائق وهي تحمل ركابا وتسير على الطريق.

وقد تم تجهيز الحافلة بأجهزة رادار وليزر واستشعار، بالإضافة إلى الكاميرات، وبالتالي يمكنها التعرف على إشارات المرور والمشاة والعقبات.

ويسمح نظام التحكم الآلي للحافلة بتغيير الممرات وتجاوز المركبات الأخرى إذا احتاج الأمر لذلك.

والأهم أنه يمكن للركاب حجز رحلة تجريبية عن طريق مسح الرمز الموجود في المحطة.

فهل تركب في هذه الحافلة؟