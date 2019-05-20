هكذا يمكن سدّ الثغرات الأمنية في "واتساب"

المصدر: البيان الالكتروني

إثر اختراق تطبيق الدردشة الأشهر "واتساب" ببرامج تجسس عبر خاصية الاتصال الصوتي، أصدرت الشركة نسخاً آمنة من التطبيق لمختلف أنظمة التشغيل. فكيف يمكننا معرفة النسخة المثبتة على هاتفنا؟

فبين الحين والآخر يُكشف عن ثغرات أمنية في تطبيق الدردشة الأشهر عالمياً "واتساب". وآخر هذه الثغرات القاتلة التي كشفت عنها شركة تطبيق الدردشة "واتساب" المملوكة لعملاق شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتيح تثبيت برنامج تجسس على الهواتف الذكية عبر خاصية الاتصال الصوتي سواء رد المستخدم على الاتصال أو لم يرد.

وعلى الرغم من أن "واتساب" أكدت إصلاح ثغرة أمنية في التطبيق ونشرت منذ مطلع الشهر نسخة آمنة من التطبيق للمستخدمين مطلع هذا الأسبوع، لكن يبقى دائماً ما تنصح المواقع التقنية بتنزيل تحديث للتطبيق من أجل إغلاق هذه الثغرات.

لكن كيف يمكن للمستخدم معرفة إن كان أحدث نسخة من تطبيق "واتساب" مثبتاً على هاتفه بالفعل؟

توصي "واتساب" أيضاً، وفق (DW) الألمانية، أن يقوم جميع المستخدمين بتثبيت أحدث إصدار من التطبيق والحفاظ على تحديث نظام تشغيل الهاتف بشكل مستمر. وإذا أهملت هذا التحديث أو لم تسمع بضرورة تنزيله، فيجب عليك تنزيل التحديث الأخير فوراً.

وهذه النسخ التالية تعد نسخاً آمنة لا يمكن اختراقها حتى الآن:

أندرويد: v2.19.134

واتساب الأعمال لنظام أندرويد: v2.19.44

آي أو أس:v2.19.51

واتساب الأعمال لنظام آي أو أس: v2.19.51

سامسونغ تايزن: v2.18.15

ويندوز فون: v2.18.348

ويمكنك معرفة رقم الإصدار من داخل تطبيق "واتساب" نفسه على النحو التالي:

افتح تطبيق "واتساب" أضغط على النقاط الثلاث في أعلى اليمين ومن ثم على "إعدادات"، ثم اضغط على "مساعدة" ومن ثم على "معلومات". وهنا يمكنك معرفة رقم النسخة المُثبتة على هاتفك من تطبيق "واتساب".

ومن أجل الحفاظ على سلامة هاتفك من الاختراق والمشاكل التقنية الأخرى، يبقى من المهم دائماً أن تحدث التطبيقات المثبتة على الهاتف بانتظام.