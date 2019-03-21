الاتحاد الأوروبي يغرّم غوغل 1.69 مليار دولار لممارساتها الاحتكار

المصدر: البيان الالكتروني

فرضت منظمة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.49 مليار يورو (1.69 مليار دولار) على غوغل الأربعاء بسبب انتهاكها مكافحة الاحتكار وحجبها معلنين منافسين في متصفح البحث على الإنترنت، مما يمثل العقوبة الثالثة للشركة في غضون عامين، وفق رويتر عبر حسابها على تويتر.

كانت المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة قد فرضت على غوغل العام الماضي غرامة قدرها 4.34 مليار يورو بسبب استخدام نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة في عرقلة مواقع منافسة.

كما فرضت غرامة أخرى قيمتها 2.42 مليار يورو في عام 2017 بسبب التلاعب في نتائج البحث الخاصة بالتسوق.