فيسبوك وإنستغرام يعودان للخدمة بعد انقطاع عالمي لنحو 24 ساعة

المصدر: رويترز

قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس إنها استعادت العمل في تطبيقها الرئيسي وإنستغرام بعدما تعرضت كبرى شبكات التواصل الاجتماعي العالمية لتعطل كبير أحبط المستخدمين في أنحاء العالم لنحو 24 ساعة.

وأضافت الشركة أنها تدرس ما إذا كانت ستعيد أموالا للمعلنين عن الفترة التي لم تظهر فيها إعلاناتهم بسبب تلك المشكلات، والتي أظهرت مواقع تتبع انقطاع الإنترنت أنها أثرت على مستخدمين في أوروبا واليابان والأمريكتين.

وقال متحدث باسم فيسبوك في بيان "مشكلة في الخادم أمس جعلت من الصعب على الناس الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا. عدنا للعمل بنسبة مئة في المئة ونعتذر عن أي إزعاج".

وأضاف: "ما زلنا نحقق في مجمل تأثير هذه المشكلة، بما في ذلك احتمال رد أموال للمعلنين".

وتجني فيسبوك عشرات الملايين من الدولارات من إيرادات الإعلانات يوميا.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن ملايين المستخدمين تأثروا وتحول الآلاف إلى تويتر أمس الأربعاء واليوم الخميس للشكوى تحت وسم #فيسبوك داون.

وقال موقع داونديتيكتور، الذي يتابع أعطال المواقع الإلكترونية إن عدد الشكاوى تجاوز 12 ألفاً في ذروة الأزمة ليتراجع تدريجيا لنحو 180 بحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الخميس.

وهبطت أسهم فيسبوك نحو اثنين بالمئة في التعاملات الصباحية اليوم.