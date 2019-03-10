"واتساب" يحول المحادثات إلى الوضع الليلي

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن تطبيق "واتساب" الشهير في طريقه لإضافة تعديل جديد، يسمح بتحويل المحادثات إلى الوضع "الليلي"، تماما مثل تطبيق "خرائط غوغل" الذي يتحول إلى الألوان الداكنة بعد غروب الشمس.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، إن شركة "واتساب" المملوكة لـ"فيسبوك"، قررت أن تجري تعديلا على شكل التطبيق، بإضافة خيار "الوضع الليلي".

وعادة ما تظهر المحادثات على "واتساب" بالنص الأسود والخلفية البيضاء، لكن دراسات الشركة كشفت أن هذا الوضع قد يكون متعبا للعين ليلا.

وبحسب الصحيفة، سيكون بإمكان المستخدمين اللجوء إلى خيار الوضع الليلي، الذي يقلب ألوان النص والشاشة، مما يتيح للمستخدم الدردشة براحة أكبر مع الضوء الخافت.

وجاء الإعلان الأول عن الخاصية الجديدة عن طريق موقع "وابيتا إنفو" المختص بأخبار التطبيقات، الذي أكد أن الشركة بدأت فعلا بالعمل على الخاصية الجديدة.