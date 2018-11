واتساب يطوّر ميزة غير مرغوب فيها

ربما يصبح تبادل رسائل الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" أمرا محرجا للمستخدمين بعد وصول التحديث الجديد إلى التطبيق.

وتقول التقارير الجديدة إن الشركة تعمل على تحديث يسمح بعرض مقاطع الفيديو الموجودة على جهاز المستخدم عندما يرسلها أحدهم إلى صديق ما، وتصله على شكل إشعار.

وفي الوقت الحالي، تُظهر الإشعارات اسم الشخص فقط، مع نبذة عن محتوى الرسالة التي تصل إلى المستخدم، ولكن في حال صدقت التقارير ووصل هذا التحديث إلى المستخدمين، فإن الإشعار سيعرض مقطعا قصيرا من الفيديو المرسل على شاشة الهاتف، حتى وإن كان في وضعية إغلاق.

وقد يكون هذا الأمر محرجا بالنسبة لأولئك الذين يرسلون لأصدقائهم مقاطع خاصة فيديو مخلّة، أو ذات محتوى عنيف، بحيث يمكن لأي شخص قريب ملاحظة ما تم إرساله.

وتم الكشف عن هذه الميزة الجديدة من قبل خبراء التكنولوجيا في الموقع المتخصص في مجال التكنولوجيا "WABetaInfo"، وفق "روسيا اليوم".

وقال الموقع عبر تغريدة على تويتر إن تطبيق "واتساب" قد يتيح إمكانية عرض مقاطع الفيديو المرسلة بشكل مباشر فور وصولها إلى أي مستخدم "بيتا" من iOS، ويمتلك الإصدار 2.18.102.5 المثبت.

✅ WhatsApp is rolling out the possibility to view videos directly in the push notification for any iOS beta user having the 2.18.102.5 version installed!



It will be available soon for App Store users.