ميركل تتعهد بجعل الحصول على إنترنت سريع حقا قانونينا لكل مواطن

المصدر: د ب أ

وعدت الحكومة الألمانية مواطنيها بتوفير الإنترنت السريع لكل مواطن كحق بقوة القانون اعتبارا من عام 2025.

وتوقع وزير شؤون ديوان المستشارة، هيلجه براون، أن تكون الحكومة قد انتهت حتى ذلك الحين من توسيع شبكة خطوط الإنترنت العامل بالألياف الزجاجية بحلول هذا التاريخ وفقا لما ذكره الوزير في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني ARD صباح اليوم الأربعاء.

ويأتي تصريح الوزير الألماني على خلفية انعقاد الاجتماع المغلق للحكومة الألمانية اليوم في مدينة بوتسدام القريبة من العاصمة الألمانية برلين وقال إنه بحلول هذا الموعد والانتهاء من مد شبكة خطوط إنترنت الألياف الزجاجية سيكون من حق المواطن الألماني قانونا الحصول على خط إنترنت سريع وأن يحرك دعوى قانونية ضد الجهات المسؤولة إذا لزم الأمر للحصول على هذا الإنترنت.

ويرى حزب الخضر أن الحكومة تتباطأ في تنفيذ هذا الهدف حيث يطالب الحزب بهذا الحق القانوني اعتبارا من العام المقبل.

وقال الوزير براون إن جميع الخدمات الإدارية في ألمانيا ستصبح متاحة بشكل رقمي أيضا ، سواء على المستوى الاتحادي أو الولايات أو البلديات والمجالس المحلية.

وتسعى الحكومة من وراء هذه الخطوة لجعل الخدمات الإدارية مثل تقديم طلب تسجيل سيارة أو استخراج شهادات الهوية للأطفال عقب الميلاد أو غير ذلك من خلال الإنترنت على مدى 24 ساعة "وسيكون ذلك أمرا ميسرا وممتعا مثل استخدام أجهزة الهاتف الذكية" حسبما أوضح الوزير الألماني.

ويجتمع مجلس الوزراء الألماني في بوتسدام اليوم الأربعاء على مدى يومين للتشاور بشكل مغلق في شؤون تركز في مجملها على التقنيات الرقمية حيث سيناقش الوزراء سبل جعل ألمانيا موقعا رياديا في الأبحاث العلمية وخاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.