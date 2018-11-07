تقنية صينية فريدة للتعرف على الأشخاص وتحديد هوياتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

شرعت السلطات الصينية باستخدام تقينات وبرمجيات متطورة للتعرف على الأشخاص وتحديد هواياتهم من خلال شكل أجسامهم وطريقة مشيهم، وفقا لـ " سكاي نيوز " .

و ستقوم السلطات باستعمال البرمجيات الحديثة في أنظمة المراقبة في شوارع العاصمة بكين ومدينة شنغهاي.

ويمكن للتقنية الجديدة، التي طورتها الشركة الصينية "واتركس"، أن تحدد الأشخاص من مسافة 50 مترا، حتى وإن كانوا لا يواجهون الكاميرا أو كانت وجوههم مخفية.

وتعتمد تقنية "واتركس" على تحليل حركات أي إنسان بعد تزويدها بفيديو له تبلغ مدته ساعة تقريبا، وإنتاج نموذج حول طريقة المشي الخاصة به لتتمكن من تمييزه بها.

وتحتاج هذه التقنية لنحو 10 دقائق لتمييز الشخص من طريقه سيره، إذ لا يمكنها التعرف على الأشخاص بشكل فوري في الوقت الفعلي.