"واتساب" يضيف ميزة طال انتظارها

المصدر: البيان الالكتروني

أضاف تطبيق واتساب ميزة الملصقات، التي لم يكن يحتوي عليها حتى الآن.

وأعلنت شركة واتساب في مدونتها على الإنترنت، الجمعة 26 أكتوبر الجاري، وفق "روسيا اليوم" أنها ستطرح ميزة الملصقات لمستخدمي تطبيقها على أندرويد وiOS خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على الرغم من أن البعض قد أبلغ عن حصوله على التحديث بالفعل.

ووفقاً للتحديث الذي ظهر لدى عدد من مستخدمي تطبيق واتساب، فإنه سيتعين الضغط على رمز الملصقات الجديد الذي سيظهر في حقل إدخال النص، وبالتالي ستفتح قائمة من الملصقات التي ستكون محدودة في البداية.

وكما هو الأمر ضمن الشركة الأم "فيسبوك"، فإنه يتعين على المستخدم تنزيل حزمة الملصقات التي يرغب في استخدامها.