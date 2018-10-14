شاهد.. المؤتمر الصحفي للروبوت صوفيا في كييف

المصدر: البيان الالكتروني

عقدت الروبوت صوفيا مؤتمرا صحافيا في حديقة الابتكار بالعاصمة الاوكرانية كييف على هامش لقائها برئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان.

وعلى الرغم من أنها لا تتحدث الأوكرانية، إلا أنها أثارت إعجاب غراسمان بسعة معرفتها وثقافتها حول أوكرانيا، فقد ذكرت له تاريخ ظهور أول مواد الدستور الأوكراني: "المادة الأولى من الدستور الأوكراني ظهرت في العام 1710"، قالت صوفيا.

واستقبلت صوفيا بحفاوة كبيرة من قبل جمهور واسع خلال ظهورها الإعلامي ومؤتمرها الصحفي، الذي أجابت فيه عن تسع أسئلة تم إعدادها مسبقًا من قبل وسائل الإعلام، حسب "يورونيوز".

وقال المصممون إن صوفيا متصلة بذاكرة تخزين افتراضية يتم تحديثها بشكل دائم.