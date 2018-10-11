فيسبوك تحذف حسابات شركة بيانات روسية لانتهاكها قواعد الاستخدام

المصدر: رويترز

قالت شبكة فيسبوك اليوم الخميس إنها حذفت عشرات الحسابات التي تخص شركة سوشيال داتا هب الروسية لقواعد البيانات بسبب ما وصفته بأنه جمع غير قانوني لمعلومات تخص المستخدمين.

وقالت فيسبوك في بيان إن سوشيال داتا هب، التي قدمت في السابق معلومات تحليلية للحكومة الروسية، انتهكت قواعد الاستخدام الخاصة بالموقع.

وأضافت في البيان "في إطار جهودنا لحماية المستخدمين حذفنا في الآونة الأخيرة حسابات سوشيال ميديا هب... لأنها كانت تجمع معلومات عن الأفراد".

وقال رجل الأعمال الروسي أرتور خاشويان، الذي أسس سوشيال داتا هب في العام 2015 في تصريح لرويترز، إن الشركة لم تنتهك أي قوانين أو قواعد فيسبوك.